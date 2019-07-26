Merkez Bankası’nda genel koordinatörlük lağvedildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın kurduğu birimde görev yapan dört koordinatörün görevden alındığı belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın MB bünyesinde kurduğu birimde görev yapan dört koordinatörün görevden alındığı belirtildi.

DW Türkçe'den Aslı Işık'ın haberine göre, TCMB’de genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandılar.

TCMB'de genel müdürlükler, yaklaşık 2 buçuk yıldan bu yana genel koordinatörlüğün bağlı olduğu birim bünyesinde çalışıyordu. DW Türkçe'nin aktardığı kaynaklar, Çetinkaya’nın genel koordinatörlük birimini başkan yardımcılarının merkez bankacılığının esas konularıyla ilgilenmesi ve iş yükünün hafifletilmesi amacıyla kurduğunu belirtti.

TCMB'de görevden almaların devam edeceği iddia edildi.

BAZI BİRİMLER İSTANBUL'A TAŞINACAK

Reuters'a konuşan kaynaklar ise, TCMB'deki bazı birimlerin Finans Merkezi projesi kapsamında iki yıl içinde Ankara'dan İstanbul'a taşınacağını iddia etti. Söz konusu birimlerden bazılarının bu yıl sonuna kadar İstanbul'a taşınacağı ifade edildi.