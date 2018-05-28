Merkez Bankası'dan açıklama: Sadeleşme sürecinin tamamlanması kararı

Merkez Bankası, 'Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir' açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası, dövizdeki yükselişin ardından bir açıklama daha yaptı.

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir" denilen açıklamada, şu maddeler yer aldı:

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.