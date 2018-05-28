Merkez Bankası'dan açıklama: Sadeleşme sürecinin tamamlanması kararı

Merkez Bankası, 'Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir' açıklamasında bulundu.
Pazartesi, 28 Mayıs 2018 11:36

Merkez Bankası, dövizdeki yükselişin ardından bir açıklama daha yaptı.

"Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir" denilen açıklamada, şu maddeler yer aldı:

•     Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. 

•     Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla  -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. 

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 