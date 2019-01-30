Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14,6 olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.

"Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri dalgalı seyretmekle birlikte yılbaşından beri gerilemekte. Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmemiz ve sıkı duruş yurt içi finansal göstergelere katkıda bulundu. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hale geldi. Türk Lirası'nın ima edilen oynaklığı eylül ayından bu yana geriledi. Dengelenme eğilimi dördüncü çeyrekte belirginleşti. Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz" diyen Çetinkaya, enflasyon tahminine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Petrol fiyatları tahminimizi 80 dolardan 63 dolara düşürdük. Yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13 olarak koruduk.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2 olarak tahmin edildi.