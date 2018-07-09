Merkez Bankası yapısında değişiklik

Bugün yayımlanan 703 sayılı uyum KHK’sı ile Merkez Bankası kanunundaki 'Başkan 5 yıllığına atanır' ibaresi kaldırıldı. Bu değişiklikle beraber Merkez Bankası başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecek.

Bugün ilan edilen Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında yayımlanan 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Merkez Bankası Kanunu'ndaki "Başkan 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırıldı.

KHK'nın 151 maddesinin "h" bendine göre Merkez Bankası Kanunu'nun 25. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Merkez Bankası'nın 25. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu: "Başkan (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir. Başkanın (Guvernör) yüksek öğrenim görmüş, maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olması şarttır."

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde de düzenleme yapıldı. Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

Buna göre, Merkez Bankasının Hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek. Bu değişiklikle beraber Merkez Bankası başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecek.