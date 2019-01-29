Merkez Bankası tutmayan tahminleri açıklamak için 1 milyon 44 bin lira harcadı!

Merkez Bankası'nın bir türlü tutmayan enflasyon hedeflerini açıklamak için, lüks otellerde sekiz ayrı toplantı düzenlediği ve bu organizasyonlara 1 milyon 44 bin lira ödediği ortaya çıktı.

Merkez Bankası (MB), enflasyon tahminleriyle ilgili bilgilendirme toplantılarını düzenlemek için beş yıldızlı otellere iki senede 1 milyon 44 bin lira ödemiş.

Bankanın enflasyon tahminleri sekiz yıldır tutmuyor.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Banka 2016’nın ocak ayına kadar Ankara’daki tüm toplantılarını Ulus’taki kendi binasında düzenledi. İstanbul’daki toplantılar için ise kendi yeri olmadığı için oteller kullanıldı. Bu durum 2016’nın nisan ayında Murat Çetinkaya’nın Merkez Bankası başkanı olmasından sonra değişti. Artık tüm toplantılar beş yıldızlı otellerde yapılıyor.

LÜKS OTELLERDE SEKİZ TOPLANTI

Buna göre, 2017 yılında Sheraton, Hilton İstanbul, Hilton Ankara ve Conrad otellerinde yapılan dört toplantı için Sege Turizm ve Ultra Turizm şirketlerine toplam 387 bin 250 lira para ödendi.

2018’de Sheraton, Hilton İstanbul, Sheraton ve Shangri-La Bosphorus otellerinde yapılan dört ayrı toplantı için de Sege, Momentum ve Seranas şirketlerine toplam 656 bin 750 lira ödeme yapıldı. Böylece iki yıldaki sekiz toplantıya yapılan toplam ödeme 1 milyon 44 bin liraya ulaştı.

Grafik: Sözcü

ENFLASYON TAHMİNLERİ İSE BİR TÜRLÜ TUTMUYOR

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2018 yıl sonu enflasyon tahmininin dördüncü kez düzeltilerek, yüzde 13.4’ten yüzde 23.5’e yükseltildiğini duyurmuştu.

2018 enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlenmiş, Çetinkaya ocak sonunda rakamı 7.9’a, nisan sonunda 8.4’a, temmuz sonunda da yüzde 13.4’e revize ettiklerini duyurmuştu.

Diken'in derlediği verilere göre 2006 yılından 2018’e kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle: