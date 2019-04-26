Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre bankanın resmi rezerv varlıkları mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 azalarak 96,3 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 azalarak 96,3 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Mart 2019 dönemine ilişkin “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi” verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, martta bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 4,8 azalarak 74 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,7 azalarak 20,8 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) martta bir önceki aya göre net bazda yüzde 70 artarak 25,2 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 12,1 milyar doları döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlardan, söz konusu tutarın 7,4 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

Merkez Bankasının yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülüklerin 13,1 milyar dolar olduğu, söz konusu tutarın 9,6 milyar dolarının 0-1 ay, 3,5 milyar dolarının 4-12 ay vadeli olduğu belirtildi.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları martta bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 31,2 milyar dolara geriledi.

