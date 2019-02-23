Merkez Bankası kârı bu yıl erken açıklandı: Seçimlere ekonomisine kaynak mı yapılacak?

Merkez Bankası'nın bilançosu bu yıl, alışık olunmayan bir şekilde erken açıklandı. Bilançonun Şubat ayında yayımlanması, alışılmış bir uygulama değil. Bankanın 56.2 milyar lira olarak açıklanan kârın 33.3 milyarı Hazine'ye aktarıldı. BU işlemlerin erken yapılması, akıllara 'bu para seçim kaynağı olarak mı kullanılacak' sorusunu getirdi.

Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan bilançosunda 2018 yılı kârı 56.2 milyar lira olarak açıklandı.

Merkez Bankası'nın kârı, her yılın ilk çeyreğinde belirleniyor. Genel Kurul, ana sözleşmesine göre Nisan aylarında toplanıyor. Elde edilen kârın, yüzde 12’sini geçmemek üzere paydaşlar arasında dağıtılmasına, kalanının Hazine'ye aktarılmasına karar veriliyor.

BU YIL FARKLI UYGULAMA

Bu yıl ekonomik kriz, nakit sıkışıklığı ve seçimler nedeniyle bu süreç farklı işletildi. Genel Kurul Ocak ayında olağanüstü toplandı. Ana sözleşme değiştirilerek genel kurul toplantılarının her yılın ilk üç ayında yapılması öngörüldü. Yılın ilk dokuz ayı üzerinden tahminen 37 milyar lira kâr elde edeceği hesabı yapılarak Ocak ayı içinde Hazineye 33.3 milyar lira aktarıldı. Kârı netleşmediği, Genel Kurul'da bu tutarın avans olarak aktarılacağı kararı aldırıldı.

Bugün açıklanan bilançoda yaklaşık 19 milyar lira fazlasıyla 56.2 milyar lira kâr ettiği görülüyor.

AMAÇ HAZİNE'YE KAYNAK AKTARMAK MI?

Bilançonun Şubat ayı içinde yayımlanması, alışılmış bir uygulama değil. Geçtiğimiz yıl bilanço 27 Mart 2018’de yayımlanmıştı. Hazineye 19 milyar lira yeni bir kaynak aktarılabilmesi amacıyla böyle bir yola başvurulduğu anlaşılıyor.

Merkez Bankası, 2016 yılında 9.5 milyar lira kâr açıklamış 6.4 milyar lirası Hazine'ye aktarılmıştı. 2017 yılında 18.3 milyar lira kâr açıklamış 12 milyar lirası Hazine'ye aktarılmıştı. 2018 yılında açıklanan bilançoya göre 50 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılabilecek.