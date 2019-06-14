Merkez Bankası haziran ayı yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası Haziran ayına ait yıl sonu beklenti anketini açıkladı.

Merkez Bankası' nın (TCMB) haziran ayı yıl sonu beklenti anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,68'den yüzde 15,85'e, yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,43'ten 6,30'a indi.

Anket sonuçlarına göre enflasyon ve dolar beklentisi bir önceki anket dönemine göre düşüş gösterdi.

Ankette "2019 yılı Haziran ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,10 iken, bu anket döneminde yüzde 0,91 olmuştur" denildi.

Ankette yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi ise 14,7 milyar dolardan 10,6 milyar dolara indi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,04 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 2,7 oldu.