Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Erdoğan'ın dediği oldu

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ilk para politikası toplantısını yaptı. Toplantı sonrası Erdoğan'ın talep ettiği üzere faiz düşürüldü. Karar sonrası dolar 5,69'dan 5,76'ya yükseldi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ilk para politikası toplantısını yaptı. Murat Uysal Başkanlığı'ndaki ilk para politikası toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 425 baz puan indirilerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekildi. METNE 'FİNANSAL İSTİKRAR' EKİ 12 Haziran'daki toplantı metinde yer alan "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" ifadesi değiştirilerek "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" denildi. İLGİLİ HABER Erdoğan, Merkez Bankası Başkanını neden görevden aldığını açıkladı