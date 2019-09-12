Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirimle yüzde 16.50'ye çekti.
Perşembe, 12 Eylül 2019 14:02

Merkez Bankası faizi 3.25 puan indirimle yüzde 16.50'ye çekti.