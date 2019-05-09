Merkez Bankası döviz salıyor: Zorunlu karşılıklarda döviz oranı değişti

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verdi. Merkez Bankası, 'yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılması' yönünde de karar aldı.

Merkez Bankası TL zorunlu karşılık oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi. Ayrıca yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.

Merkez Bankası açıklamasında bu kararların "finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla" alındığı söylendi.

Zorunlu karşılıklarda yapılan değişikle birlikte piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi beklendiği, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılması sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi öngörüldüğü açıklandı.

LİRANIN DEĞER KAYBI AZALTILMAK İSTENİYOR

Merkez Bankası, yaptığı bu iki değişiklikle birlikte piyasadaki dolar likiditesinde önemli bir değişiklik yapmadan, lira likiditesini azaltmayı, böylece liranın değerindeki düşüşün önüne geçmeyi planlıyor.

Liradaki değer kaybının sürmesiyle birlikte bugün dolar 6,24 seviyelerine gelmişti. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmasıyla birlikte 6,21'e gerileyen dolar, sonrasında yeniden yükselişini sürdürdü.

ZORUNLU KARŞILIK ORANININ DEĞİŞTİRİLMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azaltılmış oldu. Böylece bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları doların bir bölümünü liraya çevirmeleri sağlandı.

Buna karşın yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasıyla birlikte piyasadaki döviz likiditesi azaltıldı. Böylece döviz likiditesinde artış olmadan lira likiditesi azaltılmış oldu.