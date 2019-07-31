Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2019 yıl sonu için enflasyon tahminlerini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 enflasyon tahmini yüzde 8,2 olacağını, 2021'de yüzde 5 4'e gerileyeceğini varsayıyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon raporunu açıkladı.

Uysal, "Yılın ilk yarısında sıkı para politikası duruşumuzu koruduk, enflasyondaki düşüşü destekledi" değerlendirmesinde bulunurken "Türk lirasının kur oynaklığı azaldı" dedi.

Murat Uysal, 2019 yıl sonu için enflasyon tahminlerini de açıklarken "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13.9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

2020 YÜZDE 8.2 OLACAK

2020 içinde değerlendirmede bulununan Uysal, "2020 enflasyon tahmini yüzde 8.2 olacağını" belirtti. Enflasyonun "2021'de yüzde 5.4'e gerileyeceğini varsayıyoruz" ifadesini kullandı.