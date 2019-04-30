Merkez Bankası Başkanı: Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, geçtiğimiz hafta aldıkları faiz kararının metninden önceki dönemdelerde yer alan 'ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaştırma yapılabilir' ifadesinin çıkarılmasına ilişkin konuştu. Çetinkaya, değişikliğin kısa vadeli olmadığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 14,6 olarak bıraktı.

Başkan Çetinkaya, son faiz toplantısına işaret ederek, "ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaştırma yapılabilir" ifadesinin metinden çıkarılmasına ilişkin "Karar metnindeki değişiklik kısa vadeli bir sinyal değil" dedi.

"2019 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette bir önceki döneme göre kısmi bir toparlanma gözlenmiştir" diyen Çetinkaya, "Bu dönemde net ihracatın büyümeye güçlü desteğiyle birlikte ekonomideki dengelenme eğilimi devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyat baskısı ilk çeyrekte de sürdü. Fiyat istikrarına yönelik riskler göz önünde bulundurularak sıkı para politikası duruşu korunmuştur. Mevcut rapor döneminde kur takası faizleri ve döviz kuru oynaklıkları artmıştır. Bu dönemde döviz kuru gelişmelerine paralel olarak TL'nin oynaklığı arttı" ifadelerini kullandı.