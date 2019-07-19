Merkez Bankası anketindeki yıl sonu dolar tahmini açıklandı

Merkez Bankası'nın temmuz ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85'ten yüzde 15.01'e, yıl sonu dolar beklentisi de 6.30'dan 6.14'e çekildi.

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2019 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 15.85'ten temmuzda yüzde 15.01'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 14.88'den yüzde 13.90'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 11.46'dan yüzde 11'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6.3015'ten 6.1448'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre gerileyerek 6.6361'den 6.4664'e geriledi.