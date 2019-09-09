Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 5,9 liradan, 6 liraya yükseldi.

Merkez Bankası anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, yüzde 14,42’den yüzde 13,96'ya gerilerken, dolar kuru beklentisi 5,9 liradan, 6 liraya yükseldi.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcının yanıtladığı beklenti anketi verilerinin sonuçları şöyle: