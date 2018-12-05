Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2019 yılı para ve kur politikasını paylaştı. 2019 yılında para politikasının 'enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacağı' belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “2019 Yılı Para ve Kur Politikası” metnini yayınladı. Metinde “Para politikası enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacak.” ifadesi yer aldı.

2019 yılında para politikasının "enflasyonu hedefe yaklaştıracak şekilde oluşacağı" belirtildi.

TCMB'nin temel hedefinin "finansal istikrarı sağlamak" olduğu söylenirken, "fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarın da gözetilmeye devam edileceği" açıklandı.

Açıklamada "Enflasyon hedefi hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde korundu" denildi.

'DALGALI DÖVİZ REJİMİNE DEVAM EDİLECEK'

Geçen haftayı 5,15 seviyesinden kapatan dolar sabah 10.30 itibariyle 5,45 liradan işlem gördü.

Borsa ise güne düşüşle başladı. Merkez Bankası'dan "Dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek" açıklaması yapıldı.