TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin EGO hangarları alanında inşasına başlanan projenin imar planlarının ve inşaat ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle açtığı davada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, 'Merkez Ankara' projesinin hukuksuzluğu tescillendi.

Kamuoyuna Merkez Ankara olarak lanse edilen eski EGO hangarları alanında inşasına başlanan projenin imar planlarının ve inşaat ruhsatlarının iptal edilmesi talebiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada 2 Kasım 2018 tarihinde bilirkişi incelemesi yapılmıştı.

Bilirkişi heyetinin Ankara 1. İdare Mahkemesine sunduğu raporda özetle hukuksuzluk tescil edildi.

Dava konusu 1/1000 ölçekli imar planında alanın tamamının Merkezi İş Alanı olarak belirlenmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme olduğu, plan notlarında zikredilen kullanım kararlarının Merkezi İş Alanı gibi tek bir kullanım altında birleştirilemeyeceği, alt ölçekli planlarda ayrıştırılmamasının planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Raporda, "Alanda konut kullanımları ile getirilen ek nüfusun ihtiyacına yönelik sosyal ve teknik altyapı alanı (eğitim, sağlık tesisleri vb.) ayrılmadığı ve bu nedenle planın bölgenin altyapı dengesini bozduğu, dava konusu plan değişikliği ile getirilen ofis, konut, otel, AVM gibi kullanımların oluşturacağı trafik yükünün etkilerinin ölçülmesi gereken 'Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirmesi Raporu' bulunmadığı ve bölgede oluşacak yoğun trafiğin çözümüne yönelik hiçbir öneride bulunulmadığı" ifadeleri yer aldı.

Yine plan notlarında yer alan “Yapılacak cami, müştemilatı ve otoparkının inşaat alanı emsaline dâhil değildir” ifadesinin mevzuata aykırı olduğu, alanda verilen 4,50 emsal değerinin üst ölçekli plana ve çevrede yer alan yapılaşmaya oranla çok yüksek olduğu vurgulandı.

Raporda, Merkez Ankara projesinin imar planlarının ve yapı ruhsatlarının usulsüz olduğu Mahkemeye iletildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'nin konuya ilişkin açıklamasında, "Böylelikle Ankara’da son yıllarda kente karşı işlenen suçlardan biri olan ve inşaat yoğunluğuyla tüm kentlilerin tepkisini çeken projenin hukuksuzluğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Her düzeyden idarecinin ısrarla vurguladığı düşük yoğunluklu yapılaşma ve yatay mimari demeçlerine rağmen, Merkez Ankara hukuksuzluğu yüzlerce metre yükselmeye devam etmekte, kentimizin geleceğini tehdit etmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kentimizin her bölgesinde Merkez Ankara benzeri onlarca rant projesine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.