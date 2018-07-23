Merkel'den MHP ile dikkat çeken temas

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Avrupa Türk Konfederasyonu eski Genel Başkanı, MHP milletvekili Cemal Çetin ile geçen hafta Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmesi Almanya'da tartışma konusu oldu.

Angela Merkel’in, Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde MHP milletvekili Cemal Çetin ile bir araya gelmesi Almanya'nın gündeminde.

ArtıGerçek'ten Süheyla Kaplan'ın haberine göre, Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Omid Nouripour konuyla ilgili Zeit gazetesine konuştu. Nouripour, 24 Haziran seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilen Cemal Çetin ile Angela Merkel’in görüşmesini bilinçli bir provokasyon olarak değerlendirerek “Merkel, Alman politikasının sorunlarını Bozkurtlarla bir araya gelerek açık bir şekilde masaya yatırmak istiyor” dedi.

Alman Sol Parti Meclis Grubu İçişleri Politikası Sözcüsü milletvekili Ulla Jelpke ise MHP’li Cemal Çetin ile Merkel görüşmesinin sürpriz olmadığını belirterek “Ne yazık ki bu görüşmeyi Alman sağının geleneksel çizgisi olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim 1978 yılında aşırı sağcı Bavyera eyaleti Başbakanı Franz Josef Strauss da Alpaslan Türkeş ile bir araya gelmişti. Soğuk Savaş döneminde Strauss ve Türkeş ‘komünizme karşı mücadelede’ işbirliği yaptılar. Strauss Türkeş’e ülkücülerin Almanya’da örgütlenmesine sıcak ortam hazırlama sözü verdi. Merkel de Strauss’un politikasını sürdürüyor. MHP milletvekili olarak seçilen Çetin’i bu şekilde sunması MHP’yi olağan bir parti olarak görmek istemesinden kaynaklanıyor” dedi.

Alman Sol Parti’den Ulla Jelpke, Türk milliyetçilerinin Alman Hıristiyan Birlik Partisi’nde (CDU) son yıllarda aktif olduklarına dikkat çekerek, “Almanya'da Ülkücüler ve Bozkurtlar” konulu hükümetin yanıtlaması istemiyle 2014 yılında bir soru önergesi hazırlamıştı. Soru önergesinde Merkel'in Ülkücülere mesafe koyması gerektiğini belirten Jelpke’ye göre “Ülkücü milliyetçilerin bir toplantısında konuşmak ile ırkçı ve yabancı düşmanı Alman partisi NPD'nin bir etkinliğinde konuşmak arasında pek fark yok.”

Alman tarihçi ve Türkiye uzmanı gazeteci Dr. Nick Brauns da Merkel ile Çetin’in görüşmesini değerlendirdi. Ülkücülerin Almanya’da örgütlenmelerinin tarihine gönderme yapan Brauns, “Almanya istihbaratı, 1970’lerde Türk faşistlerinin Almanya’da örgütlenmesinde ön ayak oldu” dedi.

Brauns sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zamanlar Alman istihbaratı üyesi olan Eckhardt Kannapin ile CDU’nun meclis üyeleri, bu örgütlenmeye bizzat destek verdiler. 1978’de Bavyera Eyaleti’nden CSU Başkanı Franz Josef Strauss ve MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş arasında bir görüşme oldu. İkisi de oldukça yakın fikirler taşıyordu; ikisi için de ortak tehdit komünizmdi. Almanya Türk Federasyonu, 1990’ların ortasında üyelerine Alman partilerine üye olma çağrısı yaptı. O zamanlar CDU Türklere çok güvenmediği için oraya giremediler; ama Yeşiller ve SPD’ye girebildiler. Çünkü Yeşiller ve SPD göçmenlere daha yakın duruyordu ve onların hakları için daha fazla çalışıyordu. Bu dönemden itibaren Türk milliyetçileri Alman enstitülerinde hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. SPD, Yeşiller ve giderek artacak şekilde CDU’da da yer aldılar. Yerel yönetimlerde, belediye meclislerinde, göçmen meclislerinde, her yerde ülkücüleri görebiliyorsunuz. Ama tabii onların bu kurumlardaki gücünü olduğundan daha fazla da görmemeliyiz.”