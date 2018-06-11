Merkel'den Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşme sonrası Almanya'da tepki çeken Türkiye kökenli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a Merkel'den destek geldi.

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sonrası yoğun tepki çeken Türkiye asıllı Alman milli futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek verdi.

Merkel katıldığı televizyon programında "futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını kestiremedikleri kanaatinde olduğunu" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Özil ve Gündoğan'ın Alman futbol severleri hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu belirten Angela Merkel, Gündoğan'ın "her şeye rağmen seve seve Almanya için sahaya çıktığı ve milli takımda yer aldığı" şeklindeki sözlerinden duygulandığını söyledi.