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Meriç Nehri'nde çok sayıda sığınmacı kayboldu
Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.
Çarşamba, 28 Mart 2018 15:15
Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.
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