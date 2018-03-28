Meriç Nehri'nde çok sayıda sığınmacı kayboldu

Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.
Çarşamba, 28 Mart 2018 15:15

Meriç Nehri'nde Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'ye yakın mültecinin kaybolduğu bildirildi.