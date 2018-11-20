Meral Boydak'a 7,5 yıl hapis cezası

Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak hakkında 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Yargıtay sürecini dikkate alarak Boydak'ın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Kayseri’de "FETÖ" soruşturması kapsamında 12 Temmuz’da görülen davada örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada dördüncü kez hâkim karşısına çıktı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Meral Boydak beraatını istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Meral Boydak’ı, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.

