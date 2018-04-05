Meral Akşener'in yeni 'A Takımı' belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da yapılan 1. Olağanüstü Kurultay sonrası dün Akşener başkanlığında toplanan İyi Parti Genel İdare Kurulu yeni parti yönetimini belirledi.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı'ndan kısa süre önce istifa eden İsmail Koncuk, partinin yeni Genel Başkan Yardımcısı oldu.
12'den 15'e çıkartılan Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girdi. Aytun Çıray, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Ayfer Yılmaz, Şenol Bal, Müsavat Dervişoğlu, Ersagun Yücel ile Hayrettin Nuhoğlu koltuklarını korudu.
Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ'ın görev alanı değiştirildi. Yeni dönemde İYİ Parti'de medyadan eski milletvekili Lütfü Türkkan sorumlu olacak.
“Aytun Çıray -Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü,
Hayrettin Nuhoğlu -Genel Muhasip,
Koray Aydın - Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı,
İsmail Koncuk - Seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Kazım Ataoğlu - Parlamento ve siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Aydın Sezgin - Uluslararası ilişkiler ve Türk Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Şenol Bal - Araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Musavat Dervişoğlu - Mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Ayfer Yılmaz- Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Ümit Özdağ - Strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Lütfü Türkkan - Basın yayın ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Berna Sukas - Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Buğra Kavuncu - Bilim, sanayi ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Ersagun Yücel - Sivil toplum kuruluşları ve halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,
Fatih Şeker - Eğitim kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.