Meral Akşener'e iki ilden vekil adayı çıkmadı

Vekillik için AKP'den sonra en çok başvurunun yapıldığı İyi Parti'ye iki ilden hiç başvuru olmadığı öğrenildi.

AKP'den sonra en çok milletvekili adaylığı başvurusunun yapıldığı İyi Parti'ye tam 3 bin 449 kişi başvuruda bulundu.

En çok başvurunun yapıldığı yer 337 kişiyle Ankara 1. bölge olurken, onu 289 başvuruyla İstanbul 2. bölge ve 275 başvuruyla İstanbul 3. bölge takip etti.

Akşener'in partisine Hakkari ve Bayburt’ta ise hiç başvuru olmadı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Akşener, bugün saat 11.00’de Ankara Congresium’da resmen seçim startını verecek. Parti yöneticileri, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partililerin katılması beklenen toplantıda, partinin seçim müziği ve sloganı açıklanacakken Akşener, seçim beyannamesini de duyuracak.