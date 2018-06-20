Meral Akşener'den 'Tansu Çiller' açıklaması

Eski Başbakan Tansu Çiller'in Bakan Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı görevi yapan Meral Akşener, Çiller'in AKP mitingine katılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, eski genel başkanı Tansu Çiller'e ilişkin açıklamada bulundu.

Çiller'in AKP mitingine katılmasını değerlendiren Akşener, "Herkes kendi kararlarını verir. Bir tercihte bulunmuştur, buna hepimizin saygı duyması gerekiyor. Çiller’in daha önce ‘evet’ cenahında yer aldığını söylemişti. Bu tablo da söylediklerimin doğru olduğunun kanıtı oldu. Çiller bir birey şu anda herhangi bir siyasi kimliği yok. Şimdi de böyle bir fotoğraf çıkmış yüz ifadeleri çok ilginç" dedi.