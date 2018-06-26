Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası değerlendirmede bulundu.

Parti olarak seçim sonuçlarını tartışıp değerlendirme yaptıklarını belirten Akşener, "Değerlendirme sonucunca Genel İdare Kurulu kararı, alınan bu sonucun milletimizin geleceğine olan büyük bir kazanım olduğu yönündedir. İyi Parti'nin benim genel başkanlığımda yola devam etmesi kararı alındı" dedi.

İnce'nin İyi Parti'nin ve Akşener'in beklediğinden az oy aldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Akşener, "100 yıllık bir CHP, yüzde 22 oy aldı, 50 yıllık MHP yüzde 11 oy aldı, AKP bütün devlet güçleriyle kampanya yaptı ve yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. 8 aylık İyi Parti yüzde 10 oy aldı. İnce'nin açıklamalarına katılmıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener, Anadolu Ajansı'na Berat Albayrak'ın talimat verdiğine ilişkin duyumu seçim öncesi sorduklarını ve karşılığında 1 milyon liralık tazminat davası açıldığını belirtirken, YSK'nın önüne neden gitmediği de açıklayan Akşener, "İnce, seçimi Erdoğan'ın kazandığını açıkladı" dedi.

"Bugün daha güçlüyüz, artık TBMM'de vekillerimiz var. Grubumuzla birlikte daha görünür bir mücadele vermekte kararlıyız. Kimse unutmasın ki İyi Parti siyasetin yokluğunu hissettiği merkez sağ eksikliğini giderdik" diyen Akşener, "İyi Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini aldı. Giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif alacaktır. İtibarlı yürüyüşümüze daha yeni başlıyoruz. Ortaya koyduğumuz tüm tespitler konusunda haklı çıktığımızdan ve çıkacağımızdan eminiz. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, seçim günü tehdit alıp almadığı yolundaki soruya ise, "Hayır. Ben o gece partimde 01.30'a kadar seçim sonuçlarını takip ettim arkadaşlarımla beraber. Başkanlık divanı üyeleri buradaydı. Ne bir telefon aldım, ne bir ziyaretçi oldu… Zaten öyle bir şeyi aklından geçirecek bir şey yoktur. Geçmişim, bugünümün teminatıdır" yanıtını verdi.