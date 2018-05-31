Meral Akşener'den ittifak liderlerine toplantı çağrısı

Seçim beyannamesinde parlamenter sisteme dönüş vaadinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, “Millet İttifakı”na toplantı çağrısı yaptı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Akşener parlamenter sisteme hızlı ve sağlıklı bir şekilde geçebilmek için “24 Haziran öncesi bir yol haritası açıklamanın millete güven vereceği”ni söyledi. İYİ Parti’den edinilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde parlamenter sisteme geçiş için “Millet İttifakı” liderleri arasında görüşmelerin başlatılması bekleniyor.