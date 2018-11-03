Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

İttifak tartışmalarına ilişkin konuşan Akşener, an itibariyle resmi görüşmelerinin olmadığını belirterek, “Burada bahsedilen Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi’dir, yani ittifak zaten olmuyor da iş birliği, güç birliği diyebileceğimiz bir alan. Henüz resmi veya gayri resmi benim herhangi bir görüşmem yok ama aşağıda öyledir sistem. Herkes birbiriyle görüşür o orada var onu zaten kimse engelleyemez bakacağız, göreceğiz çok bir şey söyleme imkanımız yok” ifadelerini kullandı.