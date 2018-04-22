Meral Akşener'den ilk açıklama: Tarihi bir demokratik tavır

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li heyetin kendisini ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada 'CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır' ifadelerini kullandı.

CHP’li heyetin ziyareti sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yazılı bir açıklama yaptı. Akşener’in açıklaması şöyle:

“İYİ Parti’yi seçimlere sokmama teşebbüsü, demokrasiye saldırıdır. Ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışanlar, bir büyük tuzak hazırlığı içerisine girdiler. Hileler tasarlayarak, bu güzel ülkemiz ve güzel insanlarımızın iradesini çarpıtmaya çalıştılar” diyen Akşener, şöyle konuştu: “Hukukun ve millet iradesinin önünde konan bu engelin aşılmasında, CHP ve değerli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu tavır her türlü takdirin üzerindedir. Tarihi bir demokratik tavırdır. Siyasi demokrasi tarihimizde övgüyle yerini alacaktır.”

CHP'li 15 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmesinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu İyi Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüştü. Akşener'in yazılı açıklaması heyetin ziyaretinin ardından yapıldı.