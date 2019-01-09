Meral Akşener'den İdris Naim Şahin açıklaması: Çok istiyorlar...

CHP ve İyi Parti'nin Ordu adayı olacağı söylenen eski AKP'li İdris Naim Şahin'e ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

AKP'nin kurucularından olan ve bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan İdris Naim Şahin’in CHP ve İyi Parti’nin ortak adayı olarak Ordu’dan belediye başkan adayı olmak istediği öğrenildi.

CHP tarafı Şahin'in adaylığı için görüşmeler yapıldığını doğrularken, bir doğrulama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Akşener, "İdris Bey'i bizim il başkanımız ve Ordu teşkilatımız çok istiyor. Ama yine bildiğim kadarıyla İdris Naim Şahin, CHP ile işbirliği şartı ile aday olmak istiyor. Ama bunlar hep bana söylenenler" dedi.

CHP ile seçim işbirliği yapılan yerler arasında Ordu'nun olmadığını hatırlatan Meral Akşener, "CHP ile yaptığımız işbirliğinde Ordu yok. Ordu şu anda masada değil sonra ne çıkar hiç bilmiyorum. Bizim CHP ile görüşmeyi sürdüren arkadaşlarımız tam yetkili. Gelebilir de masaya ama şu anda İdris Bey'in şartı bu" diye konuştu.