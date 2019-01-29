Meral Akşener'den HDP ile ittifak ve Tunç Soyer açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer için, 'Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez' derken, HDP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de adayı çıkarmama kararı hakkında ise, 'HDP ile ittifakımız yok, kim kimi destekliyor göreceğiz' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle bir araya geldi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer hakkında parti içinden gelen eleştirilere ilişkin konuşan Akşener, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. İşbirliği yapılmış her yerde destek vereceğiz" dedi. Akşener, HDP'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de adayı çıkarmama kararı hakkında ise, "HDP ile ittifakımız yok, kim kimi destekliyor göreceğiz" ifadelerini kullandı. İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın istifası hakkında konuşan Akşener, "Milletvekili olurken şüpheleri yok muydu, vekillikten de istifa etmeli" dedi.