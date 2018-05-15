Meral Akşener'den 'Demirtaş' açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için açıklama yaparak 'Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, hakkında verilmiş bir yargı hükmü bulunmadığına dikkat çekerek, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "seçim kampanyasını diğer adaylarla eşit koşullarda yapmasını arzu ettiğini" söyledi.

Akşener bugün yabancı basınla buluşmasında Demirtaş'ın tutukluluğu ile ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Demirtaş henüz bir sanık, hakkında bir hüküm verilmedi. Dolayısıyla diyelim ki seçimler bitti, aradan üç ay geçti ve kendisi beraat etti. Peki o aradaki seçim kampanyasındaki rekabet eşitsizliğini Türkiye nasıl izah edecek?"

'BİZLE EŞİT KOŞULDA YAPMASINI İSTERİM'

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Demirtaş'ın adaylığını resmen tescil ettiğini hatırlatan Akşener, "Biz hukukun herkes için eşit, tarafsız ve objektif işlemesi gayreti içindeyiz. Siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Aday gösterilmiş bir kişinin de kampanyasını rahatlıkla bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim" dedi.

ANADİLDE EĞİTİM VE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Akşener, “Kürtçe eğitim” konusuna yaklaşımı sorulduğunda “Anadil insanlar için çok önemli. Buna saygı duyulmalı. İnsanlar ana dilini öğrenmeli ama devletin aynı anda iki, üç dili olmasını doğru bulmuyorum” dedi. Akşener, Türkiye'de insanların birinci sınıf eğitim alacakları bir düzen kurulduğunda, insanların rahatça anadilini öğrenebileceğini ve buna kimsenin itiraz edemeyeceğini kaydetti. Akşener, HDP'nin baraj altı kalacağı konusunda kanaati de, bilgisi de olmadığını belirtirken, “HDP seçmeninin çok dikkatli oy kullanacağını düşünüyorum. HDP'nin de kendi seçmenini düşünerek bizim Saadet Partisi ve CHP ile kurduğumuz ittifakta yer almadığını düşünüyorum” diye konuştu.