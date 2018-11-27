Meral Akşener'den CHP'ye 'hakkaniyet' mesajı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'MHP ile AK Parti arasındaki ittifakta MHP yüzde 11 oy aldı, AK Parti yüzde 42 oy aldı, dört kat fark var aralarında. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP'nin oyu yüzde 22. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. 5 milyon insan bize oy verdi' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

“Bizim görüşmelerimiz sürüyor. Bir pazarlık söz konusu değil. 17 büyükşehir referandumda ‘hayır’ oyu vermişti. 3’ü Güneydoğudaki illerimizdi. Cumhuriyet Halk Partisi, ‘4 Büyükşehiri alacağız’ diye kanaat belirtti. 9 büyükşehir için çalışma yürüyor ama ‘henüz şöyle bir sonuç vardır’ deme imkanımız yok diyen Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi şartının olduğu iddialarını hatırlatan gazeteciye Akşener, “Herhangi bir şart ileri sürerek masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak yüzde 11 MHP oy aldı, AK Parti yüzde 42 oy aldı, dört kat fark var aralarında. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP'nin oyu yüzde 22. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. 5 milyon insan bize oy verdi” yanıtını verdi.