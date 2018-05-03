Meral Akşener'den Bahçeli'ye yanıt: Pabuç bırakmam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imzaya ilişkin yaptığı 'FETÖ' imasına Meral Akşener'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzayla aday olacağını açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı "FETÖ" imasına yanıt geldi.

"Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ’nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir burası kafamı biraz meşgul ediyor. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" diyen Bahçeli'ye tepki gösteren Akşener, “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.