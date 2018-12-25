Meral Akşener'den AKP'ye: Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Biz milletin ekmeğinin derdindeyken onlar tutturmuş sarı yelek. Mutfakta yangın var yangın. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Kimsenin sokağa çıkmaya derdi yok. Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

"Bütçeyi basit bir gelir gider tablosu olarak düşünmemizi istiyorlar. Bütçe öncelikle siyasi bir belgedir. 2019 bütçesinde ne kadar para ayrıldı? Tam 117 milyar lira. Peki bu israf değil mi? Faize 117 milyar lira ama yatırıma bunun ancak yarısı ayrılmış. Hazine garantileri var. Yatmayan hastalar için 3.7 milyar lira ödecek demek. 3.7 milyar lira birilerinin cebine girecek demek. 6.2 milyar lirayı kodamanların cebine koymak yerine gel emeklilikte yaşa takılanların sorununu halledelim. İsteyince 785 bin tane nasıl ev sahibi yapılıyor, Çiftçiye mazot 1,5 TL den nasıl verilebiliyor? Damada teslim edersen milletin parası çarçur olur. İsyanımız millet istediğinde bütçesinde akrep olanlardır.Türkiye değil, enflasyon uçtu. Rakam 5.3 lira. Hanginizin cebine ayda 11 bin lira giriyor? Geçtim 11 bin lirayı, 2 bin liralık asgari ücrete bile direniyorlar."

‘MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETMEKTEN VAZGEÇİN’

"Siyasetçinin dert etmesi gereken, kendi cebindeki değil, vatandaşın cebinde para olup olmadığıdır.Siyaset milletin cebinde para olsun refahı yükselsin diye yapılır.Mesele pervasızlık. Önce millet deyin. Önce milletin parasını düşün. Yoksa size zehir zıkkım olur.Biz krizin atlatılması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün partiler bir araya gelelim krizi çözelim diyoruz. Biz damatla çözeriz diyorlar. Biz milletin ekmeğinin derdindeyken onlar tutturmuş sarı yelek. Mutfakta yangın var yangın. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Kimsenin sokağa çıkmaya derdi yok. Çok istiyorsanız giyin birer sarı yelek siz çıkın."

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

"Devletin dini adalettir. Adalet yoksa açlık vardır, adalet yoksa rüşvet vardır, adalet yoksa yarına güven yoktur. Biz ülkemizin evlatlarının yarınlara güvenmesini sağlayacağız. Milletimizi yordular. Onun için yeter artık diyoruz. Yetti artık diyoruz.

2002’de 135 milyar olan dış borç bugün 3 karına çıkmış. Kriz boyunca koruma altına aldıkları tek kesim bir avuç para babası. Faizleri düşürdük gelin kredi çekip ev alın diyorlar. Vatandaşımız bankaya gidiyor, banka “sadece benim işaret ettiğim firmalardan alabilirsin” diyor. Para yine para babalarının cebine gidiyor. Kapı komşunuzun arabasının hangi markaya evrildiğine bakın. Kapı komşunuzun hangi mahalleye hangi villaya taşındığına bir bakın. 1960’tan bu yana işsizlik oranlarında en kötü 10 yıl son 10 yıldır. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. O 25 kuruşun 15 kurulunu bakanlık alıyor. Soğan bile alamaz hale geldik."

‘AYRIM YAPMADAN TEK TİP ASKERLİK ÖNERİYORUZ’

"Acil para bulmak için askerlikle ilgili düzenleme yaptılar. Biz gençlerimizin askerlik sorununu çözeceğiz. Ayrım yapmadan tek tip askerlik öneriyoruz. 3+6 ay formülü ile halledelim. 3 ay herkes zorunlu yapacak. Geriye kalan 6 ay için asgari ücret ödenecek. Yapmak istemeyenler devlete asgari ücreti ödeyecekler ve askerliğini tamamlamış olacaklar. Suriye’nin kuzeyine Fırat’ın doğusuna bir kara harekatı yapılması gerektiğini başından veri savunuyoruz. Amerika elbette çeksin gitsin. Fakat bayram değil seyran değil Türkiye’yi işaret etmesini yadırgıyoruz. ABD başkanı Trump IŞİD’i yendik çekiliyor dedi. dün ‘Erdoğan IŞİD’i bitirecek’ dedi. IŞİD bittiği için mi çekiliyor yoksa Türkiye taşeron olduğu için mi çekiliyor. IŞİD ile mücadele sadece Türkiye’nin sorunu olamaz."