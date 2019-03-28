Meral Akşener'den AKP'li vekile: Sensin öküz...

Gaziantep'te tren denemeleri sırasında yoldaki yurttaşlara 'Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar' diyen Ahmet Uzer ile millet ittifakı'na 'adiler' diyen Bakan Bekir Pakdemirli'ye tepki gösteren Meral Akşener, 'Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Gökdere Meyda'nında ortak miting düzenledi.

Sahneye ilk Akşener çıktı.

Akşener, "Bakan mı danışman mı ne olduğun belirsiz kişiye sormak istiyorsanız nasıl olur da dersin adilere dersin. Adi olan sensin. Bunlar zıvanadan çıktılar. Onun için Antep vekili seçmenine öküz dedi. Sensin öküz" diye konuştu.

Gaziantep'te Gaziray test sürüşü sırasında AKP Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar" demişti. Amasya’da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de meydanda seçmenlerine seslenirken muhalefete yönelik, “Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini kullanmıştı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Bana PKK'lı dediler, Kandille sözleşme imzaladığımı söylediler. Sen Habur ve Osloculuk yaparken biz sana söyledik; defalarca uyardık. Cevap olarak bizlere Fatiha bilmez ırkçı ve ağza alınmayacak sözleri söylediniz. İYİ Parti'nin 29 meclis üyesinin PKK'lı olduğunu söylediler. Soylu'nun PKK'lı olarak iftira attığı Abdullah kardeşim var. Abdullah Kocaeli belediye meclis üyesi adayımız. Abdullah; "Muş doğumluyum. İftiraları karalamaları reddediyoruz. Ben Meral ablayı takip ediyorum. İlk parti üyeliğim ve ilk meclis üyeliğimdir. Ben PKK'lı değilim, PKK'ya karşı mücadelemi herkes biliyor" dedi.

Bu 29 kişinin ortak noktaları Kürt kökenli olmaları Ak Partili olsalardı Kürt kardeşlerim olacaktı. Bizimle oldukları için PKK'lı oldular. Tarzan zorda ondan böyle konuşuyorlar. Her bir konuşmamızda hemşerilerimize şöyle selendim: ‘Bu bir yerel seçimdir. Bu yerel seçimde belediye başkanı seçeceğiz. Onların kim olduklarını onların hangi projelerini, hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin karar verin. Bu tepedekilere en ağır hakaretleri birbirlerine edip bugün kanka olabiliyorlar. Allah rızası için dostlarınızla akrabalarınızla komşularınızla kötü olmayın. Bütün bu düşmanca dilin ana sebebi ekonomidir.'

‘EKONOMİNİN BAŞINDA DAMAT VAR NE SÖYLEDİĞİ BELLİ DEĞİL'