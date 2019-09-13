Meral Akşener'den 2023 iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP ile MHP arasındaki ittifakın "çifte katolik nikahı" gibi olduğunu ileri süre Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden cumhurbaşkanı seçilme şansı olmadığını savundu. Partisinin CHP ile ittifakı sürdürüp sürdürmeyeceğiyle ilgili de, hükümet sisteminin ileride nasıl şekilleneceğine bağlı olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhur ve kendisinde içinde yer aldığı Millet ittifaklarının devam edip etmeyeceği sorulan Akşener, MHP'yi kastederek, "Küçük ortak açısından katolik nikahı görünüyor" dedi ama Erdoğan'ın ne düşündüğünü bilmediğini belirtti.

Partisinin içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın ise "Türkiye'ye nefes aldıran sonuçlar ortaya çıkarttığını" belirtti. Akşener'e göre ittifakların geleceği, "artık işlemediğini düşünüyorum" dediği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl bir sürece evrileceğine bağlı" dedi.

'ERDOĞAN'IN SEÇİLMESİ İMKANSIZ'

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre son dönemde neden sürekli İYİ Parti üzerinden ittifak senaryolarının konuşulduğunu söyleyen Akşener "2023 seçimlerinde, yani 2023 diye bildiğimiz için söylüyorum, Sayın Erdoğan'ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. Yetmiyor oyları. Anahtarız biz, dolayısıyla çekiştirilmekten daha doğal hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

'ÖCALAN MEKTUBUNU ÖRTMEK İÇİN YAPILDI'

Akşener, "Bir soruşturma olmadan kayyum atamalarını nasıl okuyorsunuz?" sorusuna ise "Bunların tamamının öncelikle Abdullah Öcalan mektubu, Osman Öcalan mülakatını örtmek için yapıldığını düşünüyorum" karşılığını verdi.

Akşener, bir grup rap sanatçısının hazırladığı "Susamam" şarkısının klibini izleyip izlemediği sorusunu "oraya girmeyeyim" diye yanıtladı.

HDP E-MAİL YAZARAK RANDEVU İSTEDİ

3 belediyesine kayyum atanmasından sonra HDP'nin tüm partilere yaptığı ziyaret kapsamında kendilerinden randevu isteyip istemedikleri yönündeki soru üzerine Akşener, "e-mail üzerinden randevu talebi geldiğini" açıkladı.

Akşener bir erken seçim olasılığına ilişkin tahminin sorulması üzerine de "Ben bugün itibariyle beklemiyorum ama taşınabilir bir Türkiye de yok" karşılığını verdi.