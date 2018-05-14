Meral Akşener yol haritasını açıklıyor

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim kampanyası töreninde konuşuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da seçim kampanyasının resmi başlangıcını yapıyor.

Akşener'in yol haritasını açıkladığı konuşmasından bazı bölümler şöyle:

17 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerle Türkiye demokrasi tarihinde bir büyük değişim yaşamıştır. Bugün millet yeniden büyük bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Biz bu ihtiyacın farkındayız. Milletimize güvendik, milletim beni mahcup etmeyerek bütün engel, tehditlere rağmen sadece 6 saat içerisinde 100 bin imza vererek bir kez daha demokrasimize sahip çıktığını göstermiştir.

Bir siyasi partinin lideri 16’ıncı yılında ‘adalet ve özgürlük vaat eden manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa, milleti saf yerine koymaktan öte kendi tükenmişliğini itiraf ediyor. Sözün tükendiği yerdir. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir.

'DEVLET GİBİ ÇALIŞACAĞIZ'

Öncelikle hedefimiz devlet ile insan arsandaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet her bir ferdinin, etnik, dini, mezhepsel, cinsiyet ve kültürel farklılıklarına bakmaksızın hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Devleti hantal yapısından kurtararak, o hantallıktan beslenen yapıları bertaraf edeceğimiz çözümlerle görüyoruz. Devletin işleyiş maliyetini düşürecek çözümlerimiz var. Devlet gibi çalışacağız, çiftlik ise devletin içinden çıkarılıp yeniden doğaya ait olduğu o güzel yere bırakılmalıdır.

'KULELİ VE IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ YENİDEN AÇILACAK'

Ve elbette ülkemizde bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden olan, üniversite camiasının kamburu olmaktan başka işleyişi kalmamış YÖK’ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. İktidarların suçunu binalara ödetmek gibi yamuk bir anlayışın ortaya çıkardığı sorunlara çözeceğiz. FETÖ’nün sızmasına göz yumularak perişan edilen, Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi’ni yeniden açacağız.

Onların yaptığı gibi terör örgütlerinin yuvasına çevirmeden, varlığımızın en büyük teminatı Türk ordusunun yuvası olmasını sağlamak bizim bu devlete borcumuzdur.

'KÖPRÜLERİN SAHİBİ MÜTEAHHİTLER DEĞİL, MİLLET OLACAK'

Elbette biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Ancak bizim büyük farklarımız olacak. Köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden, geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak.

Yaptığımız yolların ömrü üç beş yıl olmayacak, çok daha uzun ömürlü bir mühendislik anlayışıyla yapılacak.

Şehirlere hançer gibi saplanan insanımızı gökyüzünü göremez hale getiren, rezidans müteahhitliği değil, medeni nefes alan karakteri olan şehir planlarımız hazırdır.

'DEV HASTANELER YAPMAYACAĞIZ'

İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan dev hastaneler yapmayacağız, biz bilgiyi kullanacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini, sistemin işlemeyeceğini biliyoruz. Daha küçük ölçekli, daha anlaşılabilir yapacağız.

'YATIRIMCIYA İKİ ŞART KOYACAĞIZ'

Sanayide çürüyen satılan fabrikalar yerine mutlaka yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeniden dünyanın en gözde ülkesi olmak için projeler hazırladık. Yatırımcıya iki şart koyacağız. Yatırım yaptığı çevreye zarar vermemek ve o çevrede yaşayan insanların rızasını almak. Bütün şartlarımız bu kadar olacak.