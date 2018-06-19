Meral Akşener: Şerefsiz şerefsiz geziyorlar

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın kendisi hakkında 'FETÖ'den talimat aldı' dediğini belirterek, 'Varsa elinde bir şey yap elinden geleni kardeşim. Ama ben milletimden başka kimseden talimat almam. Ben bunlara elinizden geleni yapın yapmazsanız şerefsizsiniz dedim. Şimdi şerefsiz şerefsiz geziyorlar' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener partisinin Bolu mitinginde açıklamalarda bulundu.

"25 Haziran'da sekizinci ayını dolduracak bir parti olarak 70 ile gitmiş 110 miting düzenlemişim. Yedi buçuk aylık bir parti olarak seçim için adaylar çıkarmış bütün illerde teşkilatlanmış bir İyi Parti'yiz. Biz sizin isteğiniz ve desteğinizle açılmış bir partiyiz. Ben sizlerin isteğiyle, sizlerin oylarınızla Cumhurbaşkanlığına aday oldum" diyen Akşener, "Gençlerimizi işsiz bırakmayacağız. TRT'yi satacağız. Oradan gelecek para var alın size bir kaynak daha. Binali Yıldırım TİKA'yı kapatacağımı söyledi. 'FETÖ'den talimat aldı' dedi. Hem yalan söyledi hem iftira attı. Varsa elinde bir şey yap elinden geleni kardeşim. Ama ben milletimden başka kimseden talimat almam. Ben bunlara elinizden geleni yapın yapmazsanız şerefsizsiniz dedim. Şimdi şerefsiz şerefsiz geziyorlar" ifadelerini kullandı.