Meral Akşener seçim beyannamesini açıklıyor

Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim beyannemsini Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklıyor.

"Bugün geldiğimiz nokta medeniyetimizin, milletimizin hak ettiği nokta değildir. Mutsuz insan sayısı yüzde 80’lerin üzerindedir. Sadece kendini düşünenler bu milleti yönetmeyi hak etmiyor" diyen Akşener, "Bizler bu sözleşmeyi hazırlarken, değerlerimizi kültürümüzü, geleneğimizi yeniden hatırlatmak istedik. Devlet güven duyulan bir yapı olarak insanlara huzur versin diyoruz. Türkiye herkesi birleştiren kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Dünya yepyeni bir çağa girdi. Yeni çağda yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Devlet ve millet ülke ve insan birlikte gelişebilir. Türkiye sahip olduğu binlerce yıllık geleneğe sıkı sıkı tutunarak geleceğin öncülerinden olmalıdır. Ve size söz veriyorum öyle de olacaktır" ifadelerini kullandı.

BEYANNAMEDEN AYRINTILAR

Askeri okullar yeniden yapılandırılacak, GATA ve başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri okulları tekrar açılacak. Kapatılan astsubay sınıf okulları, harp okulları ve harp akademileri yeniden açılacak.

TRT özelleştirilecek.

Hazineye yıllık 4 milyar dolar maliyeti olan TİKA kapatılacak.

Sanayi ve ticaret odalarının aidatları düşürülecek.

Devlet Malzeme Ofisi 'Kamu Merkezi Satın Alma Kurumu'na dönüştürülecek.

Türkiye uluslararası eğitim sıralamalarında hak ettiği yere getirilecek. PISA sıralamasında hedef ilk 20 içinde yer almak.

Dünyada ilk 100 üniversite arasına 5 Türk üniversitesinin girmesi sağlanacak.

Eğitim müfredatı, öğrencilerin analitik becerileri, üretici ve yenilikçi etkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı oluşturulacak.

Öğretmen akademileri kurulacak.

Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına öncelik veren çalışmalar yapmaları sağlanacak.

Ek gösterge uygulaması 9. dereceden başlatılacak ve belirlenmiş olan ek gösterge rakamları artırılacak.

Muhtarlar, hizmet bölgelerinde belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edilecek. Mahalle bazında belediye bütçelerinden muhtarlara ödenek tahsisi yapılacak.