Meral Akşener partisinin ilk büyükşehir adayını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının İsmail Ok olduğunu açıkladı.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayları olduğunu açıkladı.

AKP'nin MHP ile yeniden ittifak kurmasını da değerlendiren Akşener, "Yenilenen ittifakın adı da yenilendi, artık korku ittifakı oldu. Kim kiminle ittifak kurarsa kursun onları bağlar ancak bizi asılsız ve ahlaksız ithamlarla muhatap etmeye kalkanlara sessiz kalamam. Sizin ittifakınız andımıza karşı olanların ittifakıdır. Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıranların ittifakıdır. Habur'da teröristleri davul zurna ile karşılayanların ittifakıdır. FETÖ adına para basanların ittifakıdır" dedi.