Meral Akşener, Muharrem İnce'nin teklifini reddetti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, ikinci tura Meral Akşener'in kalması durumunda destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya, "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için" yanıtını vermişti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, konunun ikilinin görüşmesinde de gündeme geldiğini ileri sürerken, Akşener'in teklifi reddettiğini iddia etti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

MUHARREM İnce’nin Meral Akşener’i ziyaretinde ilginç bir diyalog yaşanıyor. İnce, “Siz ikinci tura kalırsanız beni yardımcı olarak alır mısınız” diye soruyor. Akşener, “Olabilir” diyor.

İnce bu kez, “Ben ikinci tura kalırsam siz benim yardımcım olur musunuz” diye soruyor. Akşener, “Yardımcınız olmam. Çünkü ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” karşılığını veriyor.

Akşener’in bu tavrı sürpriz değil. Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül’ün ortak adaylığı teklifini getirdiğinde de Akşener benzer bir tavır sergilemişti. Karamollaoğlu, “Abdullah Gül aday olursa Erdoğan ilk turda seçilemiyor” demiş, Akşener’den Gül’ü desteklemesini istemişti. Akşener, “Sizinle aynı kanaatte değilim. İkinci tura ben kalıyorum. Ben Cumhurbaşkanı seçileceğim” diye kestirip atmıştı.