Meral Akşener, Muharrem İnce görüşmesini erteledi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağcılar'da İyi Parti üyelerine yapılan saldırı nedeniyle bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan partilileri ziyaret edecek. Dün gece İyi Parti’nin İstanbul Bağcılar’da erken seçim için çalışma yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 7 İyi Parti üyesi bıçakla yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı.