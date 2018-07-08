Meral Akşener Meclis'e dönüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis’te partisinin ilk grup toplantısında konuşacak.

TBMM’de 5 dönem milletvekili olarak görev yapan Meral Akşener, 3 yıllık aranın ardından partisinin genel başkanı sıfatıyla bugün gerçekleştireceği ilk grup toplantısıyla Meclis’e dönecek.

Akşener’in salona İyi Parti listesinden Afyonkarahisar milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte geleceği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, bugün saat 14.00 başlayacak toplantının, Akşener’in konuşmasının ardından gerçekleşecek kapalı bölümünde cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle milletvekili olamayan Akşener’in yerine İyi Parti’nin grup başkanı ve vekilleri ile meclis işleyişine ilişkin görevlendirmeler için seçim yapılması bekleniyor. Akşener’in toplantı öncesinde parti içi demokrasi vurgusu yaparak herhangi bir ismi işaret etmemesi bekleniyor. Ancak İyi Parti kulislerinde, grup başkanı olarak Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın, iki grup başkanvekili için de Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcıları Ümit Özdağ, Lütfü Türkkan, eski Devlet Bakanı Ahat Andican ve İsmail Ok’un ismi öne çıkıyor. TBMM Başkanlığı seçiminde ise Durmuş Yılmaz’ın aday olarak gösterilmesi bekleniyor.