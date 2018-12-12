Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın kararını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İyi Parti arasındaki ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş’ın İyi Parti adaylığını tercih etmediğini açıkladı.

CHP ile İyi Parti'nin ittifak görüşmelerinde uzun süre anlaşamadığı Ankara adayı konusunda verilen karar da uygulanamadı.

Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den ortak adaylığı "kaybederiz" diye reddettiği ve CHP'den aday olmak istediği öğrenilirken, Akşener'in dün son bir girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü ancak bu girişimin de sonuç vermediği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Akşener, “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İyi Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İyi Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” dedi.