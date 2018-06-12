Meral Akşener, kendisini Gülen'le görüştüren ismi açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini Gülen ile görüştüren ismin MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan olduğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin çok sayıda soruya yanıt veren Akşener, 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili de konuştu.

Sputnik'in haberine göre, Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile "merhaba" düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu vurgulayarak, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadelerini kullandı.