Meral Akşener: Hükümetin yanındayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız, çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanları toplantısı sonrasında gündemi değerlendirdi. Akşener "Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız, çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız" dedi.

'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ'

Akşener ekonomiye ilişkin şunları kaydetti: "Ekonomide ve dövizde tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Hepimiz aynı gemideyiz geminin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz; gelin etrafınızı saran sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an evvel kurtulun. Türkiye Cumhuriyeti, aile şirketiniz değil. Ekonomik tabloyu bozarken yalnızdınız çözüm için birlikte hareket etmeye hazırız. Bugün için ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız. Merkez Bankası'na müdahale etmekten vazgeçin" dedi.

HÜKÜMETE TOPLANTI TALEBİ

İyi Parti’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da hükümete toplantı çağrısı geldi.

İyi Parti’nin Twitter paylaşımında “Türk Lirası’nın değer kaybına sebep olan kararlar alınırken birlikte değildik ama çözüm için bir araya gelebiliriz. Hükümetten, siyasi partilerin ekonomi kurmayları ile geniş katılımlı bir toplantı talep ediyoruz” denildi.