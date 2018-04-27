Meral Akşener: Her seçenekte mutlaka SP'yi ararız

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday projesine kapıyı kapatan ve aday olacağını açıklayan Meral Akşener, genel seçimlere ilişkin ise, 'Milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk’te Gece Görüşü adlı programa konuşan Akşener, aday olma kararına ilişkin, "Bu kararı almamızın en önemli sebebi, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, karşısında bir blok yaratıp, onunla çarpışarak elde ettiği kazanımlardı. Bu strateji bugüne kadar birçok kez kazandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığında da Tayyip Erdoğan’a bu fırsatın bir kez daha verilmemesi gerekir. Bu yüzden her partinin kendi adayı ile seçime girmesinin en doğru adım olacağı kanaatimizi ifade ettik" dedi.

"Biz sayın Abdullah Gül’ün bağımsız ya da bir partiden aday olmasını saygıyla karşılar ve demokratik yarışta bir renk olarak görürüz. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrımız bellidir" diyen Akşener, "Bunun dışında milletvekilliği seçimindeki ittifak iddia ve önerileri konusunda şunu belirtmek isterim ki, biz her tür seçeneğin içinde mutlaka Saadet Partisi’ni ararız. Bunun dışındaki formüller bizim için geçersiz olur" ifadelerini kullandı.