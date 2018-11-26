Meral Akşener, CHP'den hangi kenti istediklerini açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılan görüşmelerde 9 büyükşehir üzerinde çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yaptıkları yerel seçim görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Akşener, Ankara'da İyi Parti adayının gösterilmesini istediğini söyledi, İstanbul ve İzmir'de ise CHP'nin adayının desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Akşener, "CHP 14 büyükşehirden İzmir, Muğla, Aydın, Tekirdağ ve Balıkesir'i masaya getirmek istemiyor. Geriye 9 il kalıyor. Üzerinde çalışacağımız işte bu 9 büyükşehirdir" dedi.

"İstanbul ve Ankara'da hakkaniyetli bir çözüm bulmamız gerekiyor" diyen Akşener, Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığı hakkında şunları söyledi: