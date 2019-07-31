Meral Akşener 'Başkanlık Divanı'nı değiştiriyor

İYİP bu hafta sonu kurultaya gidiyor. Meral Akşener'in kurultayda Başkanlık Divanı'nı değiştirmesi bekleniyor.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla, hafta sonu yapılacak kurultayda Başkanlık Divanı’nda değişiklikler yapılmasının beklendiği iddia edildi.

BAŞKANLIK DİVANINDA GÖREVLENDİRECEK

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberinde "Akşener’in, 25 Mayıs’ta gerçekleştirilen tüzük kurultayında yapılan düzenlemeyle, yetkisini kullanarak, 'partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ı, Başkanlık Divanı’nda görevlendireceği' konuşuluyor" denildi.

Kocamaz’ın, Müsavat Dervişoğlu’nun yerine Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olabileceği dillendirilirken, Dervişoğlu’nun da Akşener’in önceki gün tüzükteki yine aynı yetkisini kullanarak, görevden aldığı İYİP Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yerine gelebileceği ifade ediliyor. Ağıralioğlu’nun da parti sözcülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getireceği belirtiliyor. Daha önce bu görevi yürüten Ahmet Ersagun Yücel’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görev almasıyla birlikte koltuk boşalmıştı.

YETKİLER GENİŞLEMİŞTİ

İYİP, 31 Mart yerel seçimlerin ardından, 25 Mayıs’ta, olağanüstü tüzük kurultayını gerçekleştirmiş ve bu kurultayda Genel Başkan Akşener’in yetkileri genişletilmişti. Aynı kurultayda partinin genel idare kurulu üye sayısı da değiştirilmiş, 80 kişiden oluşan üye sayısı, tüzükte yapılan değişiklikle 50’ye indirilmişti. Ayrıca Akşener’e, değiştirilen tüzük ile ‘partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın dışarıdan 3 kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilme’ yetkisi de tanınmıştı. İYİP şimdi değiştirilen tüzüğü fiiliyata geçirmek için 3-4 Ağustos’ta yeniden olağanüstü kurultaya gidecek. Hafta sonu Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilecek kurultayda partinin en önemli karar organı Başkanlık Divanı’nda da pek çok görev değişimi olabileceği ifade ediliyor.

PAÇACI YİNE GENEL SEKRETER

Edinilen bilgiye göre, İYİP, Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirmeler ve görev değişiklikleri yaparak, ‘parti vitrinini görünür hale getirmeyi’ amaçlıyor. Bu kapsamda, İYİP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı’nın, kurultayla birlikte, ya ‘genel sekreterlik’ görevini devam ettireceği ya da ‘siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı’ görevine getirilebileceği önü sürülüyor. Akşener’in ‘partinin genel idare kurulu üyesi olmamasına karşın dışarıdan 3 kişiyi Başkanlık Divanı’nda görevlendirebilme’ yetkisine dayanarak, Grup başkanvekilliği görevinden aldığı Yavuz Ağıralioğlu’nun üstleneceği belirtiliyor.

Akşener’in Ağıralioğlu’nu, ‘Meclis faaliyetlerinde gösterdiği başarı nedeniyle bu göreve getirmek istediği’ konuşulurken, Ağıralioğlu’nun ayrıca partide, mevcut divanda Ahmet Ersagun Yücel’den boşalan Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirileceği ifade ediliyor.

ÇIRAY VE AYDIN'IN DURUMU

Parti kulislerinde, Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Aytun Çıray’ın ‘hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayda şekillenecek yeni divanda görev alamayabileceği’ de konuşuluyor.