Meral Akşener 7 belediye başkan adayını daha açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında 7 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yerel seçimdeki adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Güçlü bir Türkiye için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. İYİ Parti Türkiye'yi çıkışa götürmek adına sorumluluğunun farkındadır. İnşallah 31 mart bu sorumluluğun tescilleneceği bir tarih olacaktır. Türkiye'yi iyi belediyecilikle buluşturacak adaylarımız yanımızdalar… Sizleri onlarla tanıştırmak istiyorum" derken, adayların isimlerini açıkladı:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Kolip

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Serdar Kaman

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Oğuz Şimşek

Kastamonu Belediye Başkan adayı: Levent Dikmen

Ağrı Belediye Başkan adayı: Taner Söylemez

Rize Belediye Başkan Adayı: Yakup Özcan

Güneysu Belediye Başkan Adayı: Sefer Özer

OPERASYON AÇIKLAMASI

"Fırat'ın doğusuna harekat hazırlığına başlayan Türkiye'ye Trump sosyal medya üzerinden Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomisini mahvederiz diyor. Açıklamalar art arda yapılıyor. Aynı günün akşamı Trumğ ile Erdoğan telefonda görüşüyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve ekonomik ilişkilerin devam etmesi konuşuluyor. Tarihimize bakalım lütfen. 7 düvele meydan okuyan Mustafa Kemal’den başlayalım. İnönü’nün had bildiren duruşuna bakın, Ecevit’in, Erbakan’ın, Başbuğ Alpslan Türkeş'in Türk milletinin onuru için dik duruşuna örneklerle doludur" diyen Akşener, "Yakışmıyor Sayın Erdoğan. Bu konu seçim malzemesi yapılmayacak kadar hayatidir. Dün akşam yaptığınız konuşmanın ardından Saray'dan yaptığınız açıklamada, Suriye'de kurulacak terör örgütünün kapısının anahtarı Erdoğan tarafından çevrilmiştir. Türk askeri gireceğim dediyse girer. Mehmetçik’in postalın değdiği yerde gül biter. Fırat'ın doğusu batısı demeden girilsin. Terör örgütleri yerle bir edilsin" ifadelerini kullandı.